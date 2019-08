GROTTAMMARE – In Riviera feste e celebrazioni per il 15 agosto.

Un Ferragosto “colorato” a San Benedetto e a Grottammare.

A San Benedetto appuntamento alla Beach Arena dove molti giovani e famiglie si sono radunate a ritmo di musica per il “Color contest” e passare una giornata in allegria e divertimento. Colori e soprattutto sorrisi sui volti di moltissime persone.

A Grottammare, nella spiaggia libera tra gli chalet Paoloni e Kohinoor, è andato in scena il “Principe Azzurro, Summer of Colors”. Musica affidata a J-And e “Vili maschi”, la cover band di Rino Gaetano. Anche in questo caso tanti sorrisi e molta allegria per famiglie e giovani.

Festa a Grottammare

Spettacoli graditi che hanno reso letteralmente colorato il Ferragosto di residenti e tantissimi turisti. Per loro anche tantissimi gadget in regalo.