In azione il servizio Interforze tra il 14 e 15 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli in Riviera alla vigilia di Ferragosto.

Tra il 14 e 15 agosto servizio Interforze della Municipale insieme alle Forze dell’Ordine al centro di San Benedetto del Tronto e sul lungomare.

Azione di contrasto alla Movida molesta.

Contestate due violazioni per ubriachezza manifesta in luogo pubblico (art. 688 codice penale) a due persone nei confronti dei quali si procederà snche penalmente per atteggiamenti oltraggiosi nei confronti degli operatori.

