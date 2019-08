Match in programma il 17 agosto, sarà trasmesso su Rai2

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per un appuntamento sportivo molto atteso in Riviera.

Sabato 17 agosto è in programma l’amichevole Italia-Russia di Rugby in previsione del Mondiale in Giappone.

Teatro della sfida sarà il “Riviera delle Palme”. Lo stadio sambenedettese è pronto ad ospitare la partita e il colpo d’occhio sarà notevole.

Si profilano 10 mila presenze. La gara sarà trasmessa anche su Rai2.

