SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ufficializzato l’orario della prima gironata per la Samb, che giocherà il 25 agsto alle 17 e 30 a Fano contro i cugini del nord delle Marche. Si prevede, come spesso è accadito negli ultimi anni e a maggior ragione perché è una “prima” per gli uomini di Montero un esodo da San Benedetto.

Intanto Marco Frediani, ala appena arrivata dal Parma (lo scorso anno era in prestito alla Ternana) ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Ho avuto ottime impressioni sia sulla squadra che sul mister. Mi sono trovato subito bene qui, anche perché conoscevo già alcuni compagni come Gelonese e Zaffagnini. Tutti mi hanno fatto sentire subito a mio agio. Cosa mi aspetto da questa stagione? Mi aspetto tanto. Questa è una piazza importante che giustamente pretende e noi dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere tutte le partite e arrivare più in alto possibile”.

Nonostante le tante richieste di mercato, Frediani ha scelto la Samb. “Sì mi hanno cercato diverse squadre, lo scorso anno penso di aver fatto molto bene nonostante le difficoltà che si sono create a Terni. Ho scelto la Samb per diversi motivi: innanzitutto perché giocare in piazze come questa con una storia importante, una grande tifoseria, un bellissimo stadio mi dà la giusta carica per dare il massimo ogni giorno. Poi il direttore sportivo, Pietro Fusco, mi ha voluto fortemente così come mister Montero. Ho sentito subito grande fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di poterla ripagare con i fatti”.

