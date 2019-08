SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare il nome del secondo Under che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C Gold e a quelli giovanili con la maglia rossoblù, l’inglese Dalkeith Charlemagne.

Dalkeith, è un’ala di 195 cm di 18 anni, nato l’8 gennaio 2001 a Londra, dove arriva dal “City of London Academy”, oltre ad aver militato nelle fila anche del “Cardinal Wiseman Catholic School”.

Queste sono le sue prime parole da giocatore rossoblù: “Sono estremamente entusiasta e grato per l’opportunità di rappresentare la Sambenedettese Basket in Italia la prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare a incontrare la squadra, i dirigenti e vedere l’allenatore Aniello, stabilendomi anche in un nuovo paese e ambiente. Come giocatore, non vedo l’ora di migliorare e competere ogni giorno, portando un atteggiamento positivo e professionale verso la squadra, giocando contro avversari di alto livello. So che alcuni giorni saranno difficili, ma credo che questa sarà una stagione di grande successo per la squadra e per me. So che questo è solo l’inizio del mio viaggio e non. vedo l’ora di iniziare!”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.