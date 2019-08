CUPRA MARITTIMA – Buon riscontro per il ritorno di un evento nel Piceno avvenuto il 13 agosto.

A Cupra Marittima è andato in scena il Carnevale estivo sul lungomare. Tanta gente, famiglie e giovani, mascherata ha partecipato alla rassegna con musica e enogastronomia.

Animazione che ha divertito i numerosi presenti.

Soddisfatto il primo cittadino cuprense, Alessio Piersimoni: “È stato commovente vedere tanta partecipazione, le strade del nostro paese gremite di gente, persone (e non solo) affacciate alle finestre e sui balconi di case e alberghi, tanti cuprensi e tanti turisti uniti in un momento di festa che ci fa riscoprire il senso di comunità. Dopo 28 anni un ritorno col botto. Un ringraziamento a tutte le attività cuprensi che ci hanno sostenuto, ai campeggi e strutture ricettive che hanno partecipato impreziosendo l’evento e a tutti i volontari che hanno lavorato in questi due mesi e che hanno reso possibile tutto questo. Grazie a tutti gli assessori e consiglieri comunali”.

