SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il club degli incorreggibili ottimisti, in collaborazione con l’ Associazione ADB, organizza presso l’ Istituto San Giovanni Battista via San Martino 145 a San Benedetto del Tronto tre incontri per presentare romanzi storici.

Mercoledì 21 agosto – I MEDICI Lorenzo il Magnifico (Michele Gazo)

Anno del Signore 1469 – una tempesta è in arrivo su Firenze, prestigioso crocevia di artisti e mercanti: dopo la morte di Cosimo, carismatico patriarca della potente famiglia Medici, un attentato alla vita di suo figlio Piero ne scoperchia gli inquietanti segreti. Lorenzo, il giovane nipote di Cosimo, da sempre destinato a raccoglierne l’eredità spirituale, si trova costretto ad assumersi gravi responsabilità prima del tempo e a dover maturare in fretta l’abilità e la malizia necessarie per confrontarsi con i sotterfugi e le macchinazioni che regolano il grande gioco del potere.

Toccherà proprio a Lorenzo il difficile compito di mostrarsi all’altezza della profezia del nonno Cosimo, per salvare il futuro dei Medici ma soprattutto per guidare Firenze verso l’era luminosa del Rinascimento, guadagnandosi il titolo con cui la Stria ce l’ha consegnato: Lorenzo il Magnifico.

Giovedì 29 agosto – ABOUNA SAROUFIM Il romanzo di un missionario (Raffaele Tassotti)

Dalla storia alle storie.

L’antico e potente casato dei conti Sacconi da Montalto avrebbe potuto offrirgli un’esistenza privilegiata, ma il giovane Quintilio, affascinato dell’eloquenza e dal sapere dei padri gesuiti, decide di diventare un miles Christi e, per tutta la vita, senza respiro nè riposo, sarà abouna Saroufim, padre Serafino, in un vicino oriente pieno di contrasti e pericoli, tra i villaggi delle aspre montagne del Libano e lungo le strade infuocate dell’Alta Galilea.

Venerdì 20 settembre – LA BIBLIOTECA SEGRETA DI LEONARDO (Francesco Fioretti)

Un grande genio sempre alla ricerca della verità. Un matematico di fama alle prese con un efferato delitto. Una biblioteca perduta i cui libri potrebbero cambiare la storia. Un romanzo storico-biografico che si intreccia con un giallo.

In questo indimenticabile affresco dell’Italia rinascimentale, Francesco Fioretti ci conduce attraverso gli anni più prolifici e intriganti della vita di Leonardo – dalla realizzazione dell’Ultima cena allo studio dell’uomo vitruviano, e alla creazione di macchine di indicibile modernità – avvolgendoci ancora una volta in un’atmosfera ricca di mistero.

