Indagini in corso per individuare il “proprietario”

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Prosegue l’attività del Comando Provinciale di Teramo in questo periodo di vacanze per milioni di italiani.

In particolare, nell’ambito del “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, oltre ad aumentare i controlli in materia fiscale, abusivismo commerciale, sicurezza stradale, i finanzieri della Compagnia di Giulianova e della Tenenza di Nereto hanno intensificato gli interventi al fine di prevenire ogni tipologia di reato ed in particolare, i traffici illegali di sostanze stupefacenti.

I finanzieri in un luogo impervio e difficile da raggiungere, ituato nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, hanno trovato appezzamento di terreno utilizzato per coltivare canapa indiana, sottoponendo a sequestro di iniziativa 700 grammi di “foglie ed infiorescenze di cannabis” oltre ad attrezzature varie utilizzate per la coltivazione delle stesse.

