ALBA ADRIATICA – Prosegue l’attività del Comando Provinciale di Teramo in questo periodo di vacanze per milioni di italiani.

In particolare, nell’ambito del “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, oltre ad aumentare i controlli in materia fiscale, abusivismo commerciale, sicurezza stradale, i finanzieri della Compagnia di Giulianova e della Tenenza di Nereto hanno intensificato gli interventi al fine di prevenire ogni tipologia di reato ed in particolare, i traffici illegali di sostanze stupefacenti.

Sul litorale di Alba Adriatica sequestrati 49,5 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, 2 spinelli confezionati ed un bilancino di precisione e la segnalazione di 8 soggetti alle rispettive Prefetture come assuntori e denunciata una persona per spaccio.

