PORTO SAN GIORGIO – Guardia Costiera in azione.

Nella mattinata odierna, 14 agosto, nel corso delle ordinarie attività di controllo all’interno del porto di Porto San Giorgio, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo hanno sequestrato 75 chili di vongole della specie venus gallina, presumibilmente destinati al mercato parallelo.

Oltre al sequestro dei molluschi, che sono stati immediatamente rigettati in mare in quanto ancora allo stato vitale, sono state inflitte sanzioni amministrative, nei confronti del comandante di un’unità da pesca, per complessive 4 mila euro a causa dell’ errata compilazione delle dichiarazioni di pesca (giornale di bordo) la cui corretta compilazione è fondamentale per garantire la tracciabilità del prodotto ittico e quindi la salute dei consumatori e inosservanza del quantitativo massimo giornaliero pescabile per unità.

La normativa nazionale, infatti, prevede un quantitativo massimo di 400 chili stabilito al fine di tutelare la sopravvivenza della specie e dunque l’ambiente marino con la sua biodiversità.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.