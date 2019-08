SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale in Riviera.

Giovedì 15 agosto alle ore 5,30 sarà possibile assistere al suggestivo concerto all’alba “Armonie in Controluce” che si terrà sulla battigia antistante la Beach Arena, Lungomare Marconi 39 (ex camping), dove si esibirà il Quartetto d’Archi “Antonio Vivaldi”, che interpreterà con maestria un bellissimo programma, con l’esecuzione di alcune tra le più celebri composizioni di Bach, Mozart, Rossini e Vivaldi.

Tra i numerosi brani previsti citiamo solo le celeberrime e virtuosistiche “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, in una versione per quartetto d’archi e l’esecuzione dell’Overture da “Il Barbiere di Siviglia”, che anticipa la rappresentazione di sabato dell’Opera di Rossini che si terrà al Paese Alto di San Benedetto.

Il concerto inizierà poco prima del sorgere del sole, per consentire al pubblico di seguire con un sottofondo magico il meraviglioso passaggio dall’oscurità alla luce.

Tra le novità di questa edizione la possibilità di raggiungere gratuitamente il luogo dell’evento con l’Open Bus, il pullman turistico scoperto: si potrà infatti andare al concerto e tornare con l’autobus panoramico che farà il giro di tutto il lungomare, da piazza Salvo D’Acquisto al ponte sul torrente Albula e ritorno.

Al termine del concerto il “Caffè del Marinaio” offrirà in omaggio la colazione a tutto il gentile pubblico intervenuto.

L’evento è promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto, Assessorato alla Cultura con la collaborazione artistica dell’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi.

Il Quartetto d’Archi “Antonio Vivaldi” è composto da affermati concertisti locali che insegnano e che sono anche stati studenti dello storico istituto musicale cittadino (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco, violini; Emiliano Finucci, viola; Daniela Tremaroli, violoncello).

I componenti del Quartetto vantano singolarmente un curriculum ricco di esperienze nazionali ed internazionali, come la partecipazione a registrazioni trasmesse dalla RAI, Mediaset, RAI International e Radio Vaticana; la collaborazione all’esecuzione di musiche per spettacoli di prosa e prime esecuzioni; la partecipazione a innumerevoli eventi musicali, stagioni concertistiche e spettacoli lirici che fanno si che i singoli musicisti del gruppo abbiano al loro attivo migliaia di concerti.

La musica classica più nota, l’alba ed uno dei lungomari più belli d’Italia, immersi in una scenografica Beach Arena: un connubio unico per un evento di grande impatto scenico per ben iniziare una giornata di festa e di riposo

