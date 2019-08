SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La “febbre” sale sempre di più in Riviera.

Parliamo di Rugby e dell’Italia a San Benedetto in questi giorni. Oggi, 13 agosto, presentazione della Nazionale guidata da mister Conor O’Shea, in Piazza Giorgini. “Sfileranno” gli azzurri che affronteranno il 17 agosto la Russia al Riviera delle Palme per il Cattolica Test Match. Svelata, intanto, la formazione iniziale, visibile in foto.

Amichevole in vista del mondiale in Giappone. Si stimano circa 10 mila presenze allo stadio.

Per chi non potrà assistere dal vivo, la partita verrà trasmessa in diretta su Rai2.

