MARTINSICURO – Per la sera di mercoledì 14 agosto non prendere impegni! Come ogni anno, il ristorante La Vecchia Lampada organizza una cena dove la parola d’ordine è “divertimento”.

“Sensualimi” è il nome scelto per questa serata di intrattenimento a 360 gradi con sfilate, musica e spettacoli dal vivo, a partire dalle ore 21.

Anche i più piccoli potranno trascorrere del tempo piacevole nel parco gonfiabili in cui è prevista anche l’animazione.

Il menù è libero, per cui potrai scegliere di mangiare ciò che più preferisci. A La Vecchia Lampada potrai assaporare le migliori specialità locali, di pesce e di carne, a cui abbinare un’ampia selezione di vini. Ovviamente, potrai gustare anche dell’ottima pizza, che da trent’anni viene sfornata ogni giorno.

Per la cena del 14 agosto si consiglia la prenotazione. Il ristorante si trova a Martinsicuro, in via Milano 10.

Per info e prenotazioni puoi chiamare i seguenti numeri: 0861797352 – 0861762127. Per saperne di più consulta il sito internet www.vecchialampada.it.

