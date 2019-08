SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 13 al 17 agosto la pineta di via Zara, sul Lungomare di San Benedetto ospita la tradizionale Festa Rossa del locale circolo di Rifondazione Comunista. La festa, realizzata tradizionalmente da volontari,propone spettacoli, musica, dibattiti e pure un’ampia offerta di piatti ed enogastronomia che strizzano l’occhio alla dimensione locale fra arrosticini, olive all’ascolana, salsicce, primi piatti e vini del Piceno, il tutto a prezzi che si possono considerare più popolari di quelli che si trovano nelle classiche sagre estive. Negli scorsi anni l’incasso delle serate è stato devoluto per opere di riqualificazione urbana.

Ma la Festa Rossa non è solo cibo. Importanti, negli ultimi anni, i dibattiti che hanno approfondito temi di politica, sociali e di attualità: locale e non. E poi gli spettacoli e i concerti che hanno portato a San Benedetto cantautori, rockers e rapper anche di portata nazionale e, inoltre, negli ultimi anni è stata esplorata la strada della satira. Fra gli ospiti della Festa Rossa nelle passate edizioni, infatti, importanti esponenti della stand up comedy italiana come Filippo Giardina e Giorgio Montanini.

Ecco il programma dell’edizione 2019.

Martedì 13 agosto: Alle 19 e 30 un incontro-dibattito con il politico e giornalista Corradino Mineo sul ruolo della sinistra in Italia e in Europa fra nazionalismi e neoliberismo. La stessa sera dalle 21 e 30 il live del cantautore indie romano Emilio Stella.

Mercoledì 14 agosto: Dalle 21 il concerto del rapper Inoki Ness.

Giovedì 15 agosto: Dalle 21 e 30 il concerto dello Zigàtrio, gruppo musicale di Ascoli che propone delle particolarissime rivisitazioni di musiche e canzoni tradizionali.

Venerdì 16 agosto: Incontro dibattito sulla sanità picena con i rappresentanti politici locali e una lettura per bambini del fumettista Maicol & Mirco.

Sabato 17 agosto: Dalle 19 e 30 il filosofo del diritto Guido Saraceni presenta il suo primo romanzo “Fuoco è tutto ciò che siamo”. A seguire, dalle 21 e 30, lo show dello stand up comedian Giorgio Montanini. Con lui anche altre esibizioni dei comici Marco Filipponi, Mauro Bedini, Iacopo Pigini, Kevin Pizzi, Mauro Cardelli, David Giustozzi.

