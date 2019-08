SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Onlus “Lella 2001” di Grottammare ha inviato una lettera di risposta alla Lega di San Benedetto e al consigliere leghista Emidio Del Zompo invitando il politico ad andare a trovare la realtà sociale (“e a fare volontariato” scrivono”) e a non fare di “tutta l’erba un fascio”.

La missiva è in risposta a un’interrogazione con cui la Lega di San Benedetto chiede informazioni sulle spese per i minori in affido sul territorio, sulla scia del caso Bibbiano. (Clicca qui).

“I nostri bilanci sono pubblici” scrive poi la Onlus.

LEGGI QUI LA LETTERA DI RISPOSTA INTEGRALE A DEL ZOMPO

