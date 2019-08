SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Dal 13 al 15 agosto in zona ex Galoppatoio. Tre giorni di preghiera e condivisione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ci hai fatti per Te …e il nostro cuore é inquieto finché non riposa in Te”. Quest’affermazione di Sant’Agostino è il tema scelto per la prossima edizione dell’Avvenimento in piazza che si terrà a San Benedetto del Tronto, zona ex Galoppatoio, da martedì 13 a giovedì 15 agosto.

Scrive Nicolino Pompei, il fondatore di Fides Vita, riprendendo proprio l’affermazione di Sant’ Agostino: “La prima manifestazione della misericordia di Dio è proprio nell’averci fatto con questo cuore. Nell’averlo tessuto in noi con questa natura, con questa costitutiva, indomabile ed irriducibile esigenza, come affermano le sempre più care parole di Sant’Agostino (…). E non sarà mai possibile ridurre a niente o ad «altro» il nostro cuore. Dentro tutte le macerie che possiamo ritrovare in una vita nutrita, abbeverata, avvelenata dalla menzogna, il cuore rimane ultimamente sempre vivo, indomabile, irriducibile nella sua originale esigenza infinita. E quindi oggettivo come criterio. Tanto da saper riconoscere chi lo può totalmente soddisfare e la menzogna di chi ne ha la pretesa. Sa riconoscerlo infallibilmente perché non è accontentabile, non è appagabile se non dall’Infinito, dall’Eterno, dalla Verità”.

Un’esperienza così descritta, che si mostra e si rinnova nell’evidenza e nel godimento di un cambiamento, di un guadagno umano, di una novità impareggiabile, è tale da sentirla come una passione per la vita di tutti. Per questo c’è un gesto e un luogo come quello dell’Avvenimento in piazza: tre giorni aperti a tutti, segnati da momenti di approfondimento, di preghiera, di musica, di gioco, di amicizia e di festa, animati da coloro che continuano a fare esperienza e desiderano ardentemente testimoniare che al cuore dell’uomo nulla basta e tutto sguazza… fuorché la Presenza di Cristo.

Il programma di questa edizione prevede l’apertura martedì 13 agosto alle ore 19 con la Santa Messa. Alle ore 21.30 si terrà un Incontro di Approfondimento sul tema scelto per questa edizione, con don Armando Moriconi, Assistente ecclesiastico di Fides Vita e parroco di San Basso a Cupra Marittima.

Mercoledì 14 agosto alle ore 10 viene proposto un grande Torneo di Bach volley 4×4 misto presso l’area ‘Beach arena’. Alle 19 Santa Messa nel quartiere allestito per l’evento, e alle 21.30 serata musicale a cura della Compagnia InCanto dal titolo ‘…eri Tu il mio Desiderio’: percorso tra brani letterari, poesie e canzoni, attraverso quegli autori che lasciano emergere in maniera più leale la trasparenza dell’ umano nel rapporto con la realtà.

Giovedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, il programma prevede alle 10:00 Giochi in spiaggia per grandi e bambini, sempre nell’area ‘Beach arena’, alle 19 la Santa Messa e alle 20 “Un popolo in festa” ovvero la cena e la festa finale durante la quale ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria.

Ogni giorno nel quartiere si può incontrare:

Gustando la vita insieme: dalle ore 20 apertura di stand gastronomici e, per chi lo desidera, la possibilità di cenare insieme;

Mettiamoci in gioco: coinvolgenti giochi di popolo per tutti;

Mostra: L’impronta indelebile del cuore

Un percorso che conduce il visitatore a porsi di fronte all’esperienza di alcuni artisti della prima metà del Novecento, le cui correnti artistiche vengono raggruppate sotto il nome di “Avanguardie Storiche”. Essi riescono a rappresentare, spesso in maniera drammatica e a volte cruda, la domanda di senso di ogni uomo. La mostra intende favorire l’incontro con il loro cuore: questi uomini, nella loro drammatica ricerca di verità, ci aiutano a rintracciare quell’impronta indelebile che Dio stesso ha posto nel cuore di ogni uomo.

