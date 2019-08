SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Per “Incontri con l’autore, estate 2019″ Alessandro Pagnotti presenterà il libro “Diamo tempo al tempo”. Mercoledi 14 agosto alle ore 21,30 alla Palazzina Azzurra. L’evento è organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila” con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l’autore Enzo Iacchetti.

Sarà presente il Professor Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia applicata presso la Università di Bologna, dove insegna attualmente Genetica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Genomica in quello in Biotecnologie Mediche.

Recentemente, il gruppo del Professor Strippoli ha lanciato uno studio sistematico della sindrome di Down basato sulla integrazione di dati clinici, biochimici, genetici e bioinformatici. La ricerca si ispira al pensiero scientifico del Professor Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21.

Ad oggi:

– è stata scoperta una “regione critica” per la sindrome di Down sul cromosoma 21;

– è stato individuato un profilo metabolico caratteristico della sindrome di Down;

Da oggi:

– vogliamo identificare marcatori specifici per la sindrome di Down che possano diventare bersagli di terapie innovative per la disabilità intellettiva;

IL LIBRO

“Diamo tempo al tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più tempo” un toccante libro scritto dal giornalista Alessandro Pagnotti il cui ricavato delle vendite sarà devoluto per la ricerca del professor Pierluigi Strippoli dell’Università di Bologna sulla Sindrome di Down. L’autore, giornalista già voce di Sky e profondamente radicato nel territorio piceno, ha dato vita ad un’opera che egli stesso definisce “partorita dalla propria anima”, tutta da scoprire.

“Alessandro ha scritto delle cose meravigliose per noi e per la nostra anima – spiega il popolare volto televisivo – che tra l’altro darà il ricavato in una operazione di solidarietà straordinaria”. GLi introiti della vendita andranno infatti totalmente devoluti al progetto di ricerca dell’università di Bologna per individuare cure per la disabilità intellettiva associata alla Sindrome di Down.

“Questo significa – spiega Iacchetti – che tutti i 10 euro necessari per comprare il libro andranno totalmente a quella ricerca”.

Un progetto nel quale l’autore crede fortemente: “In passato – spiega – la ricerca si è spesso basata sulla Sindrome di Down. Oggi i ragazzi hanno un nome e un cognome e la ricerca del professor Strippoli va proprio in questo senso, nella valutazione della persona nata con quella sindrome, una persona che ha un’anima e nel libro che ho scritto le due parole maggiormente frequenti sono anima e tempo. Ho giocato su queste due parole cercando di trasmettere quello che avevo dentro. Il concetto è che dobbiamo dare più tempo all’anima”.

