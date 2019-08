GROTTAMMARE – Altro blitz nel Piceno per “Spiagge Sicure”.

Il 13 agosto, a Grottammare all’altezza dello chalet Baloo, sequestrati trenta libri in spiaggia, fiabe per bambini. Il venditore, abusivo e chiaramente non in possesso di licenza, si è dato alla fuga alla vista delle divise di Municipale e Carabinieri.

Merce abbandonata e recuperata dalla battigia.

