RIPATRANSONE – Musica rock, vino, specialità locali e anche il weekend di Ferragosto può essere un’ottima chance per emozionarsi e scoprire la Grande Bellezza della terra marchigiana. La rassegna Armonie e Melodie delle Marche fa tappa a Ripatransone dove, sabato 17 agosto alle 21.15, nell’azienda agraria di Laura Frattini, si terrà il concerto di Davide Orlando, giovane artista emergente che sedurrà il pubblico con la musica rock e pop, dal grunge di Seattle all’alternative rock italiano fino al cantautorato.

Una serata all’insegna della musica e del buon vino, in particolare il vino cotto, prodotto d’eccellenza dell’azienda ospitante e ingrediente principale dei piatti della degustazione, al termine del concerto. Il viaggio alla scoperta dell’entroterra e delle sue bellezze artistiche, architettoniche e agroalimentari prosegue.

Un’iniziativa nata dalla stretta collaborazione tra la start up Expirit, Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terranostra per scoprire (o riscoprire) le aziende agricole più affascinanti delle Marche, le eccellenze enogastronomiche del territorio, il fascino dei panorami e promuovere al tempo stesso artisti locali emergenti. La quota di partecipazione è di 20 euro (ridotto 10 euro per bambini sotto i 10 anni). Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare il numero 340 8796974 (anche whatsapp) entro il 16 agosto.

