SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso domenica 11 agosto il Campionato di Distretto 2019 classe Laser. Ottimi risultati per i dieci atleti che hanno rappresentato il Circolo Nautico Sambenedettese ad Ostia che si sono sfidati con ben 227 equipaggi. Michele Bonetti e Francesco Zaritto,classe standard, si piazzano rispettivamente al 17 esimo e 22 esimo posto generale.

Nella classe Laser Radial Gold, Matteo Terenzi e Federico Costantini hanno chiuso rispettivamente al 25 esimo e 35 esimo. Chiara Laurenzi, Martina Croce e Filippo Rosati si sono ben comportati nella Classe Radial Silver e presto faranno parlare di loro.

Nella classe laser 4.7, Sofia Paradisi si Laurea Campionessa italiana, dopo essere stata protagonista di regate al cardiopalma, sapendo ben gestire lo stress e la fatica di questo lungo campionato. Inoltre a Sofia è stata consegnata la divisa ufficiale della Nazionale per i Mondiali a Kingston, Canada, che inizieranno il 18 agosto. Sempre nei laser 4.7, ottimo piazzamento per Enrico Ciaralli, 16 esimo in generale e ottavo under 16 e Swami Sciarra quarta classificata flotta silver 4.7.

Complimenti a tutti gli atleti ma un ringraziamento speciale va al coach Andrea Patacca che non lascia mai soli i ragazzi, li sprona a migliorarsi sempre di più e il primo a credere nelle loro capacità.

