Buona adesione da parte di pubblico e partecipanti per questa prima edizione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima storica edizione del Torneo dei Quartieri di Pallacanestro di San Benedetto del Tronto è stata vinta da Sentina Porto d’Ascoli al termine di una avvincente finale contro San Filippo B, decisa da una tripla di Perozzi a pochi secondi dalla fine.

Sul gradino più basso del podio Sant’Antonio che vince la finale 3/4 posto contro San Filipo A. Quinto posto per Marina Centro che supera Santa Lucia nella finale di consolazione.

Questo è il roster della formazione del quartiere Sentina che scrive il proprio nome per la prima volta sul trofeo: Luca Quinzi, Riccardo Perozzi, Marco Zagaglia, Luca Quercia, Giacomo Lucidi.

La gara del tiro da 3 punti è stata invece vinta da Marco Ortu (Marina Centro) che ha sconfitto in finale Francesco Vannucci (San Filippo A).

Un grande ringraziamento a tutto il pubblico presente per una due giorni di sicuro divertimento al Parco Cerboni, al Comitato di Quartiere Sant’Antonio e all’Associazione Rialto Croce per la preziosa collaborazione offerta alla Sambenedettese Basket per la realizzazione dell’evento ed un arrivederci all’edizione 2020 che avrà sicuramente

ancora un maggiore successo.

Risultati di domenica 11 agosto:

Quarti di Finale: San Filippo A 35-32 Marina Centro, Sant’Antonio 45-22 Santa Lucia.

Semifinali: San Filippo A 24-50 San Filippo BS,Sentina 35-27 Porto d’Ascoli

Finali:

5/6 posto: Marina Centro 24-21 Santa Lucia

3/4 posto: Sant’Antonio 34-19 San Filippo A

1/2 posto: San Filippo B 38-40 Sentina Porto d’Ascoli

