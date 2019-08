ANCONA – Oltre mille persone identificate.

Questo è il bilancio dei controlli della Polfer nelle stazioni di Marche, Abruzzo e Umbria in questi giorni.

Stazioni piene di viaggiatori date le imminenti vacanze.

Un arresto e quattro denunce: un fermo per evasione, una denuncia per tentato furto e danneggiamento di uno scooter, due deferimenti per possesso di droghe e un deferimento per tentato furto di bici.

