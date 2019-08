Sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per l’utilizzo del telefono cellulare. Cinque denunce penali, due amministrative: tre persone erano neopatentate

FERMO – Nel fine settimana da poco passato, in azione la Polizia Stradale di Fermo e Amandola sul territorio.

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto sono stati fermati 55 veicoli lungo la costa. Sette le patenti ritirare per guida in stato di ebbrezza con cinque denunce penali per aver fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e due sanzionate amministrativamente per tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Tre persone sanzionate erano neopatentate.

24 le contravvenzioni al Codice della Strada, elevate in gran parte per velocità non commisurata alle condizioni stradali, per l’inosservanza delle norme che impongono l’uso delle cinture di sicurezza e per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, per un totale di 149 punti decurtati dalle patenti di guida.

