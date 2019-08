CUPRA MARITTIMA – Servizio interforze alle prime ore del 10 agosto.

Capitaneria di Porto e Polizia Locale, a Cupra Marittima, in azione.

L’attività ha consentito la rimozione e il sequestro di 193 installazioni e attrezzature varie (ombrelloni, sdraio, lettini e altro) posizionati in maniera permanente sulle spiagge libere, anche dopo il tramonto, in contrasto al regolamento Comunale vigente sull’utilizzo del litorale marittimo, per finalità turistico-ricreative, del Comune di Cupra.

L’attività di rimozione, attuata per contrastare un’illecita abitudine, si è resa necessaria al fine di ripristinare la libera fruizione di tali spiagge da parte di tutta la collettività. Si ricorda, infatti, che le spiagge libere sono a disposizione di tutti ma, tuttavia, corre l’obbligo di rimuovere tutte le attrezzature di proprietà nel momento in cui si va via dalla spiaggia, per non incorrere nella abusiva occupazione del demanio marittimo.

