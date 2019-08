Per festeggiare Ferragosto è pronta anche l’ordinanza di deroga agli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno presentato comunicazione di chiusura in orari diversi da quelli ordinari

GROTTAMMARE – Non è Ferragosto senza la musica di “Piazza Bella Piazza”, che torna ad animare il centro cittadino con i tributi ai grandi del pop italiano ed internazionale, nelle serate di martedì 14 e mercoledì 15, in piazza Fazzini.

Un ospite d’onore ricorderà questa edizione della manifestazione, nata nel 2005: si tratta del velista grottammarese Lorenzo Cameli, 17 anni, reduce da un’impresa in solitario di ben 36 ore in mare che gli è valsa il record mondiale per lunga percorrenza.

A chiudere la rassegna, intorno alla mezzanotte di Ferragosto, il “Brindisi pirotecnico” alla foce del torrente Tesino.

Per festeggiare Ferragosto è pronta anche l’ordinanza di deroga agli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno presentato comunicazione di chiusura in orari diversi da quelli ordinari.

L’apertura del Ferragosto grottammarese, dunque, è affidata a Lorenzo Cameli, il primatista mondiale che, con una Laser, imbarcazione di appena 4 metri, ha percorso la distanza tra San Benedetto del Tronto e l’isolotto di Pomo in Croazia, ovvero 140 miglia marine, senza sosta, senza aiuto, per un totale di 36 ore di navigazione.

La Città festeggerà lui e la sua impresa mondiale mercoledì 14 agosto, alle ore 21.30. L’incontro prevede anche la proiezione del video della traversata, realizzato a cura di Sandro Ciarrocchi.

Con il tributo ai Queen, la serata proseguirà per il primo concerto di “Piazza Bella Piazza”, alle ore 22.30. Queen Legend è il nome della band dedicata al gruppo inglese che ha segnato la storia della musica a partire dai primi anni ’70. Lo spettacolo ripercorrerà la carriera dei Queen, dai primi successi fino alla prematura scomparsa del leader Freddie Mercury, colorando lo show con un’irruente coreografia, cambio di abiti e altri simboli della band inglese.

Tutta italiana la proposta di giovedì 15 agosto, ore 21.30: è di scena la band Caro De Andrè, per il tributo a Faber nel ventennale della scomparsa. La particolare attenzione ai testi di Fabrizio De Andrè è la caratteristica di questo spettacolo che, attraverso suggestioni sonore e citazioni letterarie, ricostruirà il percorso artistico e umano del cantautore genovese. Il gruppo ha ottenuto anche il consenso della Fondazione De Andrè, presieduta da Dori Ghezzi.

La rassegna musicale “Piazza Bella Piazza” rappresenta il picco dell’estate grottammarese. In tanti anni, sul palco di Piazza Fazzini si sono esibite le migliori tribute band d’Italia, offrendo al numeroso pubblico concerti curati nei minimi dettagli, dai costumi alla coreografia, senza dimenticare gli aspetti vocali e scenici dei personaggi.

In caso di maltempo, gli appuntamenti si terranno nella Sala Kursaal. Gli spettacoli sono gratuiti.

