CATANIA – Con sofferenza ma l’obiettivo è stato raggiunto. Meritatamente.

L’Happy Car Samb, il 10 agosto a Catania, sconfigge Catanzaro in semifinale e vola in finale per lo Scudetto 2019.

Match emozionante e combattuto fino alla fine ma i rossoblu hanno dimostrato più qualità ed esperienza. Alla fine vittoria per 7 a 4.

Ora la finalissima l’11 agosto. La sfidante sarà una tra Viareggio e Terracina.

Possibile una storica doppietta dopo lo Scudetto conquistato dal team femminile otto giorni fa in Campania.

