CORROPOLI – Criminalità in azione il 9 agosto.

A Corropoli, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per furto aggravato un senegalese di 33 anni.

L’uomo, mentre stava transitando in auto per la cittadina, ha notato una costosa bici da corsa posteggiata davanti a un’abitazione e ha pensato bene di caricarsela in macchina per poi darsi alla fuga. I suoi movimenti, però, non sono passati inosservati e alcuni testimoni hanno avvisato i carabinieri che, poco dopo, lo hanno raggiunto e denunciato.

La bici è stata poi restituita al legittimo proprietario.

