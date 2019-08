Preparativi allo stadio e da lunedì 12 agosto, il match è in programma il 17, in viale Buozzi sarà presente un’esposizione dedicata allo sport che sta conquistando molti giovani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra una settimana il nostro territorio accoglierà un evento molto importante.

San Benedetto si sta preparando ad ospitare l’amichevole Italia-Russia di Rugby: unica sfida pre-mondiale, Cattolica Test Match, in calendario davanti al pubblico di casa. Il torneo si svolgerà in Giappone.

Un appuntamento, quello del 17 agosto, che segnerà il giro di boa sulla strada che porta alla rassegna iridata nipponica: all’indomani della gara di San Benedetto il Ct O’Shea annuncerà i 31 convocati per i Mondiali, e che porta per la prima volta un grande test-match internazionale sulla riviera adriatica nel pieno della stagione balneare.

Lo stadio “Riviera delle Palme” si sta trasformando, per l’importante occasione, in un impianto sportivo per la palla ovale.

Inoltre da lunedì 12 agosto in viale Buozzi sarà presente un’esposizione dedicata allo sport che sta conquistando molti giovani.

La “febbre” del Rugby può avere inizio.

