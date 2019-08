MONTEPRANDONE – Appuntamento con l’enogastronomia locale nella cornice del centro storico di Monteprandone.

Durante le sere d’agosto, in piazzetta IV Novembre, dalle 19.30 alle 22.30 per i giorni dal 13 al 31, verranno proposte tante occasioni ed esperienze di ritrovo con la cultura del territorio ed il gusto della “rimembranza” tanto cara al nostro Leopardi, non solo attraverso i sapori intrecciati dal filo dei ricordi, nella trama del tempo e della tradizione, ma anche grazie al racconto di scrittori, alle voci narranti di libri e memorie, e alla suggestione creativa dei pittori dello spazio Mohoc arte contemporanea di Nazareno Luciani.

In queste serate si avvicenderanno i ristoranti “San Giacomo” (dal 13 al 21) ed “Osteria del 1887” (dal 21 al 30 agosto), e con l’accompagnamento di vini, curati e selezionati dal “Caffè del Borgo”, si proporranno ogni sera piatti e ricette caratteristiche e tradizionali del territorio, dall’inconfondibile “gusto dei ricordi”, perché tratti ed ispirati da memorie e testimonianze di antichi personaggi del paese, da aneddoti di osti, ostesse, gente di trattoria, contadini e donne di casa della storia recente di Monteprandone, preparazioni che scandivano i pranzi delle feste, delle cerimonie, delle opere e dei grandi raccolti.

Come festosa conclusione, nella serata del 31 di agosto, si officerà una degna celebrazione golosa di fine estate con la “Grande Parata del gelato e dei liquori Varnelli”, ad onorare i 150 anni della celebre distilleria marchigiana conosciuta in tutto il mondo, grazie alle sue eccellenze, come l’anice secco, gli amari e gli altri nettari alcolici, da abbinare alle ghiacciate dolci delizie evocate nel libro “Gelato di Marca”, di Ugo Bellesi e Tommaso Lucchetti, pubblicato dalla casa editrice Il Lavoro Editoriale dietro iniziativa della Varnelli, e premiato nel 2019 con il premio Gourmand World Cookbook Award quale miglior libro italiano, categoria “Ice Cream” (Gelato).

