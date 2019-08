SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cda del Centro Agroalimentare ha proposto la revoca del collegio sindacale della partecipata e in tal senso ha convocato l’assemblea dei soci per il prossimo 28 agosto. Tra le motivazioni un possibile conflitto di interessi e il venir meno dei requisiti di terzietà e indipendenza dei membri del collegio dei revisori costituito da Roberto De Vecchis, Guido Renzi e Luigi Gagliardi.

A seguito della notizia ci ha scritto Guido Renzi che allega la relazione al bilancio 2018. “Nella relazione le reali motivazioni per le quali il Cda ha chiesto la revoca del collegio”.

Tra le conclusioni che fa il collegio c’è la proposta di non approvare il bilancio 2018 in quanto, scrivono, “nella sua redazione glia mministratori non hanno derogato alla norma contenuta nel codice civile all’articolo 2423 (redazione del bilancio)”.

Qui potete leggere la relazione integrale del collegio dei revisori col documento che contiene anche un’altra serie di inadempienze ad avviso dell’organo di vigilanza.

