PORTO SAN GIORGIO – La rosa della De Mitri Volley Angels Project 2019-2020 sarà notevolmente ringiovanita rispetto a quella della passata stagione e si avvarrà di diversi innesti dal proprio settore giovanile.

In particolare saranno tre le atlete rossoblù che provengono dal progetto iniziato da anni da Volley Angels e sono la schiacciatrice Susanna Beretti (classe 2004), la centrale Carlotta Gennari (classe 2003) e il libero Maria Livia Di Clemente (classe 2003).

Per la Beretti si tratta di un escalation verticale di assoluto impatto, se si pensa che appena due anni fa militava nella formazione di seconda divisione e che lo scorso anno ha fatto parte della squadra di serie D. È stata la schiacciatrice principe della rappresentativa regionale che ha partecipato con buoni risultati al Trofeo delle Regioni 2019 ed è una delle atlete sulle quali la società punta tantissimo in ottica futura.

Carlotta Gennari ha avuto anch’essa una crescita vertiginosa che ha convinto lo staff della De Mitri a convocarla come terza centrale nella rosa della serie B2, senza dimenticare l’importante apporto che potrà dare alle compagini giovanili delle quali farà parte. Davanti a sé avrà delle centrali di esperienza dalle quali potrà trarre importanti lezioni con le quali maturare ulteriormente.

Di primissimo piano sarà anche l’innesto in prima squadra del libero Maria Livia Di Clemente, atleta universale, poiché nella passata stagione giocava come libero nella formazione di serie D e come centrale nella squadra Under 16 che è andata a disputare le finali regionali. Eredita il ruolo da un’altra giovanissima atleta come Michela Quaglietti, che andrà all’università senza trascurare l’aspetto sportivo.

