Tutti gli sportivi sono invitati a vedere il torneo anche per apprezzare il rinnovato Parco Cerboni, con il nuovo impianto di illuminazione a Led realizzato dalla Sambenedettese Basket e dai volontari

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tutto pronto per la prima edizione del Torneo dei quartieri organizzato dalla Sambenedettese Basket in collaborazione con il Comitato di Quartiere Sant’Antonio e l’Associazione Rialto Croce. Il torneo, che si disputerà con la formula del 4c4 sprint a tutto campo si svolgerà presso il campo da basket del “Parco Cerboni” di San Benedetto del Tronto. Sono 6 le formazioni che si sono iscritte, provenienti dai quartieri della città, sicuramente un buon risultato per questa primissima edizione.

La formula del torneo prevede 2 gironi da 3 squadre con i match che si disputeranno Sabato 10 Agosto e le finali in programma Domenica 11 Agosto. Tutte le squadre sono composte da almeno 3 giocatori residenti all’interno del territorio del proprio quartiere.

Nel girone A sono inserite le squadre: Porto d’Ascoli Sentina, San Filippo A e Santa Lucia. Nel girone B invece San Filippo B, Marina Centro e Sant’Antonio. Tutti i match sono previsti sulla distanza di due tempi da 8 minuti effettivi ad eccezione delle semifinali e della finale che allungheranno il tempo di gioco a 10 minuti. Si gioca 4 contro 4 con le regole ufficiali della Pallacanestro.

Tutti gli sportivi sono invitati a vedere il torneo anche per apprezzare il rinnovato Parco Cerboni, con il nuovo impianto di illuminazione a Led realizzato dalla Sambenedettese Basket e dai volontari del parco.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.