CUPRA MARITTIMA – Incidente nella mattinata del 9 agosto.

Scontro tra auto e bici a Cupra Marittima in Contrada San Silvestro. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

Sul luogo personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Il ciclista, classe 1975, è stato portato in ospedale a San Benedetto.

