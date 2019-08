Sulla banchina del porto, Fiamme Gialle in azione. Molluschi rigettati in mare dopo le analisi dell’Asur

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz della Guardia di Finanza, sezione Aeronavale, nello scalo sambenedettese.

In questi giorni i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 15 chili di vongole: erano in tre sacchi rinvenuti sulla banchina del porto di San Benedetto.

Non avevano etichette e indicazioni per la tracciabilità. Probabilmente qualche vongolare aveva lasciato i sacchi lì per poi riprenderli con calma e senza dare nell’occhio.

I molluschi sono stati rigettati in mare dopo le analisi compiute dall’Asur.

