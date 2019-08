VAL MENOCCHIA – Nel pomeriggio dell’8 agosto necessario l’intervento del 118 nell’entroterra.

Nelle campagne della Val Menocchia tra Cupra e Montefiore un 68enne si è ferito con la motosega. Dopo i primi soccorsi del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza, è stato deciso il trasporto al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine.

