ASCOLI PICENO – Incidente nella serata dell’8 agosto.

Sulla Bonifica, vicino Ascoli, scontro fra auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

Due feriti, soccorsi dal 118, portati in ospedale.

Da chiarire la causa del sinistro.

