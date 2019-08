Municipale per i rilievi

SA BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità complicata in Riviera nel pomeriggio dell’8 agosto.

A San Benedetto del Tronto due incidenti stradali, segnalati feriti.

Uno a Porto d’Ascoli vicino alla rotatoria che conduce all’Ipercoop, auto contro scooter.

L’altro in via Piemonte tra auto.

In entrambi i casi soccorsi dal 118 per le persone rimaste coinvolte, Municipale sul posto per i rilievi.

