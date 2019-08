Molto toccante il momento in cui Maria Cusani, una socia Aism, ha recitato un brano di un racconto in cui la sclerosi multipla parla in prima persona delle sue caratteristiche e del suo rapporto con il corpo che la ospita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni hanno ricevuto in sala consiliare Marco Togni, il camminatore che sta girando l’Italia per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni locali sui temi dei diritti delle persone con disabilità e in particolare quelli malati di Sclerosi Multipla.

All’incontro hanno partecipato anche diversi associati AISM della sezione Ascoli – San Benedetto guidati dal presidente regionale Raimondo Pacetti, da quello provinciale Marco Ciucci e dal vicepresidente provinciale Adriano Vespa.

Molto toccante il momento in cui Maria Cusani, una socia AISM, ha recitato un brano di un racconto in cui la sclerosi multipla parla in prima persona delle sue caratteristiche e del suo rapporto con il corpo che la ospita.

Il sindaco Piunti, nel ricordare l’importanza del lavoro svolto dalla consulta comunale per la disabilità e dei progetti in campo per sostenere l’inclusione, ha annunciato che la carta dei diritti AISM che Togni sta promuovendo nella sua iniziativa sarà portata all’approvazione della Giunta.

