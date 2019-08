TERAMO – Sono in corso i lavori di completamento per un importo di circa 65 mila euro sulla provinciale 8 del Salinello (III LOTTO) nell’ambito del complessivo progetto di sistemazione per 900 mila euro.

I lavori insistono sul territorio di Sant’Omero.

