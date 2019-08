CATANIA – Di seguito una nota della Sambenedettese Beach Soccer.

L’Happy Car Samb va a caccia del sogno scudetto nelle finali di Catania, che prenderanno il via nella giornata di domani (venerdì 9 agosto) sulle spiagge siciliane.

I rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo, dopo la conquista del tricolore femminile nello scorso weekend a Giugliano, esordiranno il 9 agosto nei quarti di finale contro il Sicilia alle ore 16,30 (match in diretta con telecronaca sulla pagina Facebook Sambenedettese Beach Soccer).

In caso di passaggio del turno, la Samb troverebbe poi la vincente di Catanzaro-Palazzolo in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone sono inserite big come Catania, Viareggio e Terracina, che i rossoblù incontrerebbero solo nell’eventuale finalissima di domenica 11 agosto (trasmessa su Sky Sport).

L’Happy Car Samb arriva a questo appuntamento da prima in classifica nel proprio girone e con il recupero del bomber Pedro Moran, anche se il paraguaiano non potrà naturalmente essere al meglio dopo il brutto infortunio al braccio. Pastore e compagni sono pronti a combattere dunque, con l’obiettivo di inseguire l’ottavo trofeo della gloriosa storia rossoblù.

