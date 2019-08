Sanzionate per 200 euro ciascuna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli in Riviera in questi giorni.

Nel corso del servizio svolto la scorsa notte, una pattuglia della Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto è intervenuta in via Mazzocchi dove ha rilevato l’errato conferimento di rifiuti da parte di otto attività commerciali che sono dunque state sanzionate per 200 euro ciascuna.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

