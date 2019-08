Chi fa la segnalazione sostiene di aver già contattato Picenambiente per dei chiarimenti. Raccogliamo anche noi la segnalazione in modo da permettere alla ditta di chiarire se la procedura osservata è stata corretta in modo da rendere i cittadini consapevoli di come è stato svolto il servizio

PICENAMBIENTE – Una segnalazione da via del Tiziano, in zona Conad ed Ex Prefettura a San Benedetto. Alcuni cittadini ci hanno scritto e mandato delle foto sostenendo di aver visto operatori di Picenambiente mischiare rifiuti destinati alla differenziata con l’indifferenziato.

Chi fa la segnalazione sostiene di aver già contattato Picenambiente per dei chiarimenti. Raccogliamo anche noi la segnalazione in modo da permettere alla ditta di chiarire se la procedura osservata è stata corretta in modo da rendere i cittadini consapevoli di come è stato svolto il servizio.

