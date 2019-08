Era in compagnia di altre due persone, tutte con precedenti penali

FERMO – Nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale svolti nella giornata del 7 agosto il personale della Polizia Stradale di Fermo ha tratto in arresto una cittadina dell’est Europa. in quanto gravata da un ordine di carcerazione emanato dal GIP di Firenze.

Durante il servizio svolto gli agenti della pattuglia della Stradale di Fermo, hanno sottoposto a controllo un veicolo con tre persone di sesso femminile a bordo, tutte straniere dell’Europa dell’est prive di documenti.

Dal controllo documentale, gli operatori della Specialità hanno immediatamente rilevato, oltre al mancato conseguimento della patente di guida da parte della conducente, che il veicolo condotto risultava intestato ad un prestanome (intestazione fittizia), tanto che da successivi approfondimenti, emergeva la radiazione dagli archivi del PRA.

Successivamente si è proceduto all’identificazione delle tre donne, di cui una minorenne. Le due donne erano già gravate da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e ben note alle forze di Polizia.

Una di loro sanzionata oltre che per la guida di un veicolo radiato e senza aver conseguito la patente, veniva tratta in arresto e tradotta presso il Carcere Castrogno di Teramo in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze.

