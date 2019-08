ACQUAVIVA PICENA – “Da oggi il Belvedere Rosa Piattelli è nuovamente aperto e fruibile per i cittadini, i turisti e le attività commerciali che già possono sfruttare lo spazio. I comunicati dell’opposizione sono l’ennesima dimostrazione di quanto siano pieni di pregiudizi, pronti a denigrare un intero paese.”.

Cosi il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, replica ad Acquaviva Futura sulla questione del Belvedere.

“Una opposizione a cui sono state fornite tutte le risposte in merito ai lavori e che dedica tutti i propri giorni di ferie ad attaccare le associazioni che si impegnano per organizzare manifestazioni per Acquaviva Picena” conclude il primo cittadino.

