La prima squadra è stata ripescata in C dopo aver disputato i playoff di D, ripescaggio in Prima Divisione per le ragazze di Medico dopo la sfortunata retrocessione. Conferma per Coach Montanini. Venerdì 9 agosto si festeggia alla Terrazza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb Volley, doppio ripescaggio nel settore femminile

La prima squadra è stata ripescata in C dopo aver disputato i playoff di D, ripescaggio in Prima Divisione per le ragazze di Medico dopo la sfortunata retrocessione. Conferma per Coach Montanini. Venerdì 9 agosto si festeggia alla Terrazza.



Il Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Pallavolo, ha indetto la formula per il campionato di Serie C femminile 2019/2020.

Tale formula ha garantito l’accesso alla categoria alle squadre che la scorsa stagione hanno ben figurato in serie D, tra cui la Happy Car Samb Volley di Massimo Ciabattoni, reduce dal quarto posto nel girone di play-off promozione.

Una nuova grande vetrina per le rossoblu, le quali cercheranno di ben figurare nella categoria superiore.

Si riportano le squadre partecipanti alla Serie C 2019/2020

NUOVA PALL. COLLEMARINO

US PALLAVOLO SENIGALLIA

A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO

A.S.D. ESINO VOLLEY 2014

A.S.D. MONTEGIORGIO VOLLEY

A.S. PALLAVOLO SIBILLINI

SSD ARL VOLLEY ANGELS PROJECT

VOLLEY TORRESI

F.E.A. TELUSIANO VOLLEY A.S.D.

POLISPORTIVA BOTTEGA

ROBURSPORT S.R.L.

VIRTUS VOLLEY S.R.L. S.S.D.

VOLLEY URBANIA

G.S. TEAM 80

VOLLEY MONTECCHIO A.S.D.

BLU VOLLEY PESARO

Eventuali squadre di Serie A1, A2, B1 che rinunciano al campionato e chiedono l’ammissione in Serie C:

PALLAVOLO MONTECASSIANO A.S.D.

G.S. JUNORS PALL. ANCONA A.S.D

APAV CALCINELLI – LUCREZIA

RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.

GROTTAMMARE VOLLEY

VOLLEY CASTELFIDARDO ASD

Ripescaggio in Prima Divisione per le ragazze di Medico. Dopo un campionato positivo ma molto sfortunato, culminato con la retrocessione, la Happy Car Samb Volley è stata ripescata e anche per la stagione 2019/2020 parteciperà al campionato di Prima Divisione.

Si attenderà una stagione in cui le rivierine, come tradizione tra le piu “young” del campionato, darà filo da torcere alle avversarie, sperando che la buona sorte possa far visita con più frequenza nella loro avventura di campionato.

Stagione agonistica 2019/2020: Coach Montanini, presente. Confermata anche per la stagione agonistica 2019/2020 la collaborazione tra Riviera Samb Volley e l’allenatore Marco Montanini. Montanini (reduce da una grandissima stagione alla guida dell’under 14 maschile, traghettandola ai vertici regionali) sarà alla guida dei gruppi under 16 e 14, della Prima Divisione Maschile e del Minivolley (Volley S3). Venerdì 9 agosto tutti alla Terrazza per la festa di chiusura della stagione. Dopo le consuete finali dei vari tornei interni di beach volley, che si terranno il pomeriggio del 9 agosto nei campi del Beach Arena. Lo staff si sposterà alla Terrazza, famoso locale della riviera nei pressi del monumento al pescatore di Cleto Capponi. Una serata diversa dal solito, per rendicontare la stagione appena terminata, festeggiare, premiare chi nei vari tornei è riuscito a superare se stesso e l’altro, mangiare, bere, ballare e dopo qualche chiacchera, salutarci e augurarci un finale d’estate scoppiettante. Costo 10 euro, per prenotazioni 3292636189 (il biglietto d’ingresso verrà consegnato al pagamento della quota). Infine, si riporta il programma della serata: Ore 19.30 appuntamento alla terrazza; Ore 20 discorso e premiazioni; Ore 21 aperitivo; Ore 22.30 musica; Confermata anche per la stagione agonistica 2019/2020 la collaborazione tra Riviera Samb Volley e l’allenatore Marco Montanini.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.