Nell’ambito di una serata-evento per celebrare il ventennale dell’Associazione Culturale “Laboratorio Terraviva”. Con il giornalista saranno premiati anche il videomaker Andrea Giancarli e la famiglia Mora in ricordo di Vincenzo

Di Antonio Di Salvatore

ACQUAVIVA PICENA – Si terrà sabato 10 agosto alle 21.30 presso la Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, la serata evento volta a celebrare il ventennale dell’Associazione Culturale “Laboratorio Terraviva”, con il Patrocinio del Comune di Acquaviva Picena. La conferenza di presentazione si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, sette agosto, presso l’Antico Caffè Soriano a San Benedetto. “Un compleanno importante – ha dichiarato Filippo Gaetani, presidente dell’Associazione – che prevede un ricco Apericena con danza e musica per allietare la serata. Nel corso degli anni, ci siamo sempre adoperati a tramandare le tradizioni con un occhio di riguardo all’artigianato.

Consegneremo due “Crolle d’Argento”: una a Massimiliano Mora, in memoria del padre Vincenzo Mora, storico presidente dell’Acquaviva Calcio, che era stato designato tre anni fa come destinatario del premio; l’altra al video-maker Andrea Giancarli, regista della web serie “Non voglio mica la luna”. Infine la “Crolla D’Oro” sarà destinata a Maurizio Compagnoni telecronista di SKY, cresciuto nel nostro territorio. Ringrazio loro per aver tenuto alto il nome della città di Acquaviva Picena e l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione”.

La parola è poi passata al Sindaco Pierpaolo Rosetti: “Siamo soddisfatti di questi 20 anni, credo sia importante portare avanti manifestazioni come questa che hanno alla base cultura e tradizione. Siamo vicini a tutte le persone e associazioni che hanno conferito lustro alla città”. “Dopo 42 anni che sono ad Acquaviva, posso dire che ci sono molte associazioni che si impegnano a portare avanti le radici del passato e sicuramente “Terraviva” si può annoverare tra le più importanti – ha affermato il vicesindaco Luca Balletta – in quanto organizza corsi per ragazzi con lo scopo di trasmettere loro l’arte della lavorazione della paglia”. Anche l’Assessore alla Cultura e al Turismo Barbara Riga, ha ricordato l’importanza di questi progetti, spendendo parole di ringraziamento per la Compagnia Teatrale “La Zicagna” e per le innumerevoli manifestazioni culinarie ed enogastronomiche organizzate dall’Associazione. Presente alla conferenza anche il giornalista e telecronista Sambenedettese, voce di SKY, Maurizio Compagnoni, che ritirerà sabato l’importante riconoscimento: “Ringrazio tutti. Conosco a memoria ogni centimetro del centro di Acquaviva e la frequento con piacere tutt’ora”.

Nel corso della serata evento, sarà proiettato il trailer di “Non voglio mica la Luna”, web serie di sei episodi, girata dal regista Acquavivese Andrea Giancarli che ritirerà la Crolla D’Argento: “C’è voluto un anno e mezzo di preparazione per girare gli episodi. Uscirà ad ottobre dopo alcune proiezioni estive, sono onorato di ricevere questo premio”. Appuntamento quindi sabato 10 agosto alla Fortezza di Acquaviva Picena.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.