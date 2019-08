SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trambusto in Riviera per cause ancora da accertare.

Davanti al Torrione, al Paese Alto di San Benedetto, è andata in scena una lite nella tarda serata del 7 agosto: secondo alcune testimonianze una persona aveva parcheggiato lo scooter davanti alla Torre dei Gualtieri. Un’altra persona si è avvicinata per rimproverato ed è scattato un furente battibecco, sempre secondo le testimonianze di alcuni presenti.

Alla fine c’è stato un po’ di “movimento” e anche alcuni strattoni. La persona che ha rimproverato lo scooterista è finito a terra per cause da accertare ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi.

In seguito è arrivata la Polizia che sta compiendo accertamenti e ascoltando i “protagonisti” della vicenda per chiarire come sono andate effettivamente le cose.

