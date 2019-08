SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare il nome del nuovo vice allenatore della Prima Squadra che sarà Angelo Vitelli.

Angelo, nonostante la sua giovanissima età di solo 21 anni vanta già numerose esperienze da allenatore. Nel 2017/18 è stato Capo Allenatore del Basketball Teramo in serie C Silver, mentre nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di vice-allenatore del Campli Basket in serie B, oltre a guidare la formazione Under 16.

Queste le sue prime parole da Coach Rossoblù: “Sono entusiasta della nuova avventura che mi è stata proposta qui a San Benedetto e ho avuto sin dall’inizio un’ottima impressione sia della società sia di coach Aniello. Ciò che mi ha maggiormente colpito è stato il fatto che ho avuto contatti con la società già da inizio giugno e questo dimostra l’ottimo livello di organizzazione di tutta la società. Dunque, essendo stata la squadra che mi ha voluto per prima e con maggior veemenza, ci ho messo poco per capire che sarebbe stata la scelta migliore. Ora non resta che lavorare e fare il meglio possibile”.

Angelo Vitelli, oltre a occuparsi della prima squadra, ricoprirà il ruolo di Capo Allenatore della formazione Under 14 che parteciperà al prossimo campionato d’Elite.

