SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 7 agosto, il sindaco Pasqualino Piunti ha accolto nella sala consiliare atleti e tecnici della Samb beach soccer, sia della squadra maschile sia di quella femminile, per complimentarsi per i risultati conseguiti e fare loro, a nome della città, un grande “in bocca al lupo”.

Le ragazze hanno infatti conquistato, nella loro prima stagione, lo scudetto sbaragliando le avversarie nella finale di Napoli e conquistando il diritto a partecipare, l’anno prossimo, alla Champions League in programma in Portogallo.

I calciatori invece si apprestano a partire per Catania dove, da domani a lunedì 12 agosto, parteciperanno alle finalissime per la conquista dello scudetto.

“Alla base dei vostri successi non c’è solo la capacità tecnica e di fare squadra – ha detto il sindaco Piunti nel suo saluto – c’è anche l’amore per la maglia e per questa città che rappresentate in modo così egregio. Non a caso vi è stato consegnato il Gran Pavese Rossoblù”.

