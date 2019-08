SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eventi sociali e culturali.

Lunedì 12 agosto si rinnova in Sentina l’evento “Stelle cadenti…tra scienza e musica”, organizzato dal Cea Centro di Educazione Ambientale “Torre sul Porto”. Alle 21.30, sulla spiaggia in prossimità dello storico edificio della Torre sul Porto, i partecipanti saranno allietati da un sottofondo di musica dal vivo con strumenti non amplificati, del Duo composto dal Maestro Sergio Capoferri e dal Maestro Alessio Giuliani, in attesa delle condizioni ideali per l’osservazione delle stelle in direzione del mare. Durante la serata l’astronomo Andrea Silenzi, dell’Osservatorio Astronomico di Pedaso, fornirà interessanti informazioni sulla volta celeste e guiderà l’osservazione delle stelle anche attraverso l’ausilio di telescopi. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti.

Con l’occasione la Riserva Naturale Sentina ricorda infine l’ormai consueto appuntamento con la musica classica all’alba. Quest’ultimo evento sarà organizzato alle ore 6 della mattina di ferragosto, 15 agosto, nella spiaggia antistante la Torre sul Porto, dalla Lega Navale di San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.